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Гурбан Гурбанов: "Мы планируем усилить несколько позиций"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Июня 2026 00:20
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Гурбан Гурбанов: "Мы планируем усилить несколько позиций"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов подвел итоги первого товарищеского матча с "Зиря" (4:3), сообщает İdman.Biz.

"Этой встречей мы завершили первый этап подготовки. Матч получился полезным, а проведенной работой на начальном сборе я доволен. Игроки ответственно подошли к тренировочному процессу. Определенный дисбаланс возник из-за того, что не все футболисты приступили к работе одновременно. Мы предоставили игровую практику новичкам и рассчитываем, что со временем они будут действовать увереннее и принесут команде пользу.

Постепенно обновляем состав и продолжаем работу в этом направлении. В целом процесс идет нормально, хотя хотелось бы, чтобы он продвигался быстрее.

Трансферная кампания продолжается достаточно активно. Мы планируем усилить несколько позиций. Не исключено, что некоторые футболисты присоединятся к нам позже, поскольку времени для завершения комплектования еще достаточно. Также возможны и новые уходы из команды.

Наша задача — подойти в оптимальном состоянии к первому официальному матчу сезона. Нужно исправить имеющиеся недостатки. При этом нельзя исключать, что определенные проблемы останутся, ведь сейчас идет формирование обновленного коллектива. Мы должны быть готовы к этому. Наша цель — выйти в основной этап Лиги Европы", — заявил Гурбанов.

İdman.Biz
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