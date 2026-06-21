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"Нефтчи" объявил о продлении контрактов с Эмином Махмудовым и Эмилем Балаевым - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
21 Июня 2026 22:00
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"Нефтчи" объявил о продлении контрактов с Эмином Махмудовым и Эмилем Балаевым - ФОТО

ПФК "Нефтчи" объявил о продлении контрактов с капитанами команды Эмином Махмудовым и Эмилем Балаевым.

Как сообщили в клубе, новое соглашение с Махмудовым рассчитано по схеме "1+1", а Балаев подписал контракт сроком на два года.

Эмин Махмудов выступает за бакинский клуб с сезона-2017/18. За девять сезонов полузащитник провел в составе "Нефтчи" 289 официальных матчей, в которых отметился 72 забитыми мячами, став одним из самых значимых игроков в современной истории команды.

В свою очередь воспитанник клуба Эмиль Балаев защищал цвета "Нефтчи" в сезонах 2012/13–2014/15, а также выступал за команду с сезона 2023/24 по 2025/26. За это время голкипер принял участие в 25 официальных матчах.

Продление контрактов с двумя капитанами стало частью подготовки клуба к новому сезону.

İdman.Biz
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