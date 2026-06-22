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Марко Янкович покидает "Карабах"? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Азербайджанский футбол
Новости
22 Июня 2026 12:12
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Марко Янкович покидает "Карабах"? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В соцсетях распространилась информация о переходе черногорского хавбека "Карабаха" Марко Янковича в "Чорум", который вышел в турецкую Суперлигу.

По данным источника, стороны якобы подписали контракт по схеме "2+1". Также отмечалось, что отсутствие Янковича в контрольном матче с "Зиря" (4:3) связано именно с трансферным процессом.

В связи с этим İdman.Biz обратился за комментарием в пресс-службу футбольного клуба "Карабах".

"В случае каких-либо новостей или официального решения по трансферному вопросу клуб проинформирует общественность в официальном порядке", - заявили в агдамском клубе.

Отметим, что контракт 30-летнего полузащитника с "Карабахом" рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне Янкович провел за агдамцев 44 матча, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Черногорский футболист, имеющий также сербское гражданство, выступает за "Карабах" с лета 2022 года после перехода из израильского "Хапоэля" Тель-Авив.

Ильгар Шабанов
İdman.Biz
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