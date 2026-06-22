Леандро Андраде переходит в украинский клуб?

Полузащитник футбольного клуба "Карабах" Леандро Андраде близок к переходу в украинское "Полесье".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на украинские СМИ, клуб из Житомира достиг договоренности с агдамцами по трансферу 26-летнего футболиста.

По информации источника, "Карабах" заработает на этом переходе более 4 миллионов евро. При этом отмечается, что рыночная стоимость Андраде оценивается в 3 миллиона евро, однако агдамский клуб не согласился отпускать игрока за такую сумму, после чего украинская сторона улучшила предложение.

Напомним, ранее в прессе появилась информация, что Леандро Андраде запросил у "Карабаха" повышение зарплаты, однако клуб якобы не принял эти условия.

Отметим, что хавбек выступает за агдамскую команду с 2022 года.