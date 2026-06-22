"Сабах" сыграет с клубами из Румынии, Венгрии и Украины на сборах в Австрии

Футбольный клуб "Сабах" определился с соперниками по контрольным матчам на учебно-тренировочных сборах в Австрии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, бакинская команда, находящаяся на сборе в австрийском Тироле, в рамках подготовки к новому сезону проведет три товарищеские встречи.

Первым соперником "сов" станет румынская "Университатя Крайова". Этот матч состоится 24 июня. Затем 28 июня азербайджанский клуб встретится с венгерским "Ференцварошем", а 2 июля - с украинским "Полесьем", куда между прочим может перейти Леандро Андраде.

Напомним, что в новом сезоне "Сабах" представит Азербайджан в Лиге чемпионов. В первом квалификационном раунде турнира бакинский клуб сыграет с "Нью-Сейнтс" из Уэльса. Первый матч пройдет 7-8 июля в Баку, ответная игра пройдет на выезде 14-15 июля