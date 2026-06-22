Футбольный клуб "Карабах" расстался с двумя вратарями - Фабианом Бунтичем и Амином Рамазановым.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба, контракт с Бунтичем был расторгнут по взаимному согласию сторон, а соглашение с Рамазановым, срок которого истек, решено не продлевать.

Отметим, что Фабиан Бунтич выступал за "Карабах" с 2024 года, а Амин Рамазанов находился в системе клуба с 2022-го.

Фабиан Бунтич перешел в "Карабах" летом 2024 года. Хорватский голкипер провел за основную команду агдамского клуба 19 официальных матчей. Амин Рамазанов, также выступающий на позиции вратаря, был переведен в первую команду из "Карабах-2" в 2022 году. Его дебют за основу состоялся 28 февраля 2022 года в матче с "Шамахы" (0:0), а всего за "Карабах" он провел 15 официальных встреч.

После ухода Бунтича и Рамазанова, а также с учетом официально объявленного трансфера Мартина Зломислича из "Риеки", в распоряжении "Карабаха" остаются три вратаря: Матеуш Кохальски, Шахруддин Магомедалиев и Мартин Зломислич.