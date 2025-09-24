В Баку состоялась церемония открытия юниорского Гран-при по фигурному катанию – ФОТО/ВИДЕО

В Баку состоялась церемония открытия Гран-при по фигурному катанию среди юношей и девушек.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие прошло в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

В церемонии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Фуад Нагиев и другие официальные лица.

Приветствуя гостей, Фуад Нагиев пожелал участникам соревнований удачи и успехов.

Затем слово было предоставлено Фариду Гаибову, который отметил значимость проведения подобных спортивных турниров в стране и подчеркнул, что интерес к зимним видам спорта в Азербайджане в последнее время значительно возрос. После этого турнир был официально открыт.

Отметим, что Гран-при продлится до 26 сентября.

