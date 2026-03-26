Шанс на реванш: фигурист Литвинцев стартует на чемпионате мира – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сегодня, 26 марта, азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев представит свою короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию. Это его первое выступление после неудачного проката на зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Именно оно повлияет на решение Федерации зимних видов спорта Азербайджана относительно сотрудничества со спортсменом, как ранее заявляла генеральный секретарь организации Гюнель Бадалова.

Как сообщает İdman.Biz, Литвинцев выйдет на лед 24-м по счету, всего в соревнованиях примут участие 36 фигуристов. Чтобы отобраться в финал, ему необходимо попасть в топ-24 по итогам короткой программы. Лучший результат спортсмена в короткой программе за всю карьеру – 85,83 балла (чемпионат мира-2022). В текущем сезоне (2024/2025) он показал свой лучший результат на ISU CS Denis Ten Memorial Challenge 2025 – 78,52 балла.

Этот чемпионат мира станет для Владимира Литвинцева седьмым.

Ранее на ЧМ его результаты были следующими:

2025 – 15 место

2024 – 25 место

2023 – 11 место

2022 – 16 место

2021 – 27 место

2020 – турнир отменен из-за пандемии коронавируса

2019 – 17 место.

То есть в финал чемпионата мира Литвинцев не проходил дважды – в 2021 и 2024 годах.

На протяжении всех этих лет фигурист выступал с одинаковым с технической точки зрения контентом в короткой программе: четверной тулуп, тройной аксель и каскад тройной флип + тройной тулуп. Сегодняшний прокат не станет исключением.

Эту же программу он представил и на зимней Олимпиаде-2026. За технические элементы в Милане фигурист получил 31,13 балла (в сумме – 63,63 балла и 29-е место). Что касается чемпионатов мира, то самые высокие оценки за технику он получал в 2019 (47,86), 2022 (46,82) и 2023 (46,03) годах.

Главная цель Литвинцева сегодня та же, что и была на Олимпиаде, – чистый прокат и выход в финальный этап, произвольную программу, которая состоится в субботу, 28 марта.

В финале соревнований ожидается интересная борьба. Хотя чемпионат мира пропускает олимпийский чемпион 2026 года, казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, другие сильные спортсмены остаются в гонке за медали. В частности, на лед выйдет двукратный чемпион мира Илья Малинин, который, будучи фаворитом Олимпиады-2026, завершил главный старт четырехлетия на 8-м месте.

Напомним, что накануне на чемпионате мира от Азербайджана выступила одиночница Наргиз Сулейманова. Она заняла 27-е место из 33 и не смогла пройти в финал. Также в пятницу, 27 марта, на лед выйдет танцевальный дуэт Азербайджана – Саманта Риттер и Даниэль Брикалов.