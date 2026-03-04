Гюнель Бадалова: "Решение по Литвинцеву будет принято после чемпионата мира" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Федерация зимних видов спорта Азербайджана определит формат дальнейшего сотрудничества с фигуристом Владимиром Литвинцевым по результатам его выступления на ближайшем чемпионате мира.

Генеральный секретарь организации Гюнель Бадалова сообщила İdman.Biz, что спортивный департамент федерации уже приступил к оценке физических и психологических кондиций атлета перед решающим стартом сезона. На церемонии открытия чемпионата Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" она подчеркнула, что прошлые олимпийские результаты требуют тщательного анализа.

"Естественно, мы ожидали лучших результатов по фигурному катанию на последней Олимпиаде. Однако в этом виде спорта иногда проявляется волнение. Выступления Владимира Литвинцева в течение сезона были очень хорошими, даже во время разминочных движений перед соревнованием он успешно выполнял движения. К сожалению, не получилось. Итоговое решение по сотрудничеству с Владимиром Литвинцевым будет принято после чемпионата мира по фигурному катанию", — заявила Бадалова.

Официальный представитель федерации также отметила, что развитие зимних дисциплин остается приоритетом, несмотря на сложности периода становления. В качестве подтверждения масштабной работы она выделила текущие соревнования в "Шахдаге", ставшие историческими для страны.

"Мы впервые в истории зимнего спорта Азербайджана проводим соревнование чемпионата Европы по ски-альпинизму. Соревнования продолжатся четыре дня. В соревновании принимают участие представители 18 стран, включая нейтральных спортсменов. Нашу страну в этом соревновании представляют пять наших спортсменов. Основная цель Федерации зимних видов спорта - привлечение спортсменов, выращенных в Азербайджане, к соревнованиям. Именно поэтому для соревнований по ски-альпинизму мы сформировали команду, состоящую из азербайджанцев. Надеемся, что в следующих Олимпийских играх мы присоединимся к соревнованиям с большим количеством спортсменов", — добавила Гюнель Бадалова.