Азербайджанский горнолыжник вошел в топ-5 чемпионата Европы в "Шахдаге" - ВИДЕО

Представитель сборной Азербайджана по ски-альпинизму Нурид Шекералиев продемонстрировал впечатляющий результат на домашнем чемпионате Европы, проходящем в туристическом центре "Шахдаг". Спортсмен финишировал пятым в одной из гонок турнира, что стало значимым достижением для национальной команды.
Как сообщает İdman.Biz, сам атлет признался, что занимается этим сложным видом спорта всего пять месяцев, однако уже успел зарекомендовать себя на международной арене.
Для 25-летнего спортсмена из Гусара это уже второй крупный успех за короткий период. Всего месяц назад он завоевал серебряную медаль на международном турнире Türkiye Open Sprint Cup в турецком городе Кайсери.
"Это мой второй успех на международных соревнованиях. Я начал заниматься ски-альпинизмом совсем недавно, всего пять месяцев назад, но чувствую прогресс с каждой гонкой", — отметил Шекералиев.
Отметим, что чемпионат Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" продлится до 8 марта. В турнире принимают участие сильнейшие атлеты континента, и пятое место азербайджанского представителя в дебютном для него сезоне на таком уровне свидетельствует о высоком потенциале национальной школы зимних видов спорта. Болельщики продолжают поддерживать своих спортсменов, надеясь на новые попадания в призовую тройку в оставшихся дисциплинах чемпионата.
