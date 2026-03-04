4 Марта 2026
RU

Фарид Гаибов: "Нас радует, что страну представляют не приглашенные легионеры, а местные спортсмены"

Зимние виды спорта
Новости
4 Марта 2026 11:01
36
Фарид Гаибов: "Нас радует, что страну представляют не приглашенные легионеры, а местные спортсмены"

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов выступил на церемонии открытия чемпионата Европы по ски-альпинизму, проходящего в туристическом центре "Шахдаг". Глава ведомства подчеркнул динамику развития зимних видов спорта в стране, отметив переход от единичных мероприятий к системной работе.

"Как вы знаете, в прошлом году в туристическом центре "Шахдаг" состоялись соревнования Кубка мира по ски-альпинизму, а сегодня в Азербайджане стартовал чемпионат Европы по этому виду спорта", — заявил Гаибов. Он напомнил, что развитие зимних дисциплин ведется по личному поручению президента Ильхама Алиева, что позволило провести ряд престижных турниров, включая Гран-при среди юношей по фигурному катанию в Baku Crystal Hall.

Министр также анонсировал ближайшее крупное событие: "Как и в прошлом году, наш календарь и в этом сезоне насыщен соревнованиями по зимним видам. Уже 14 марта в туристическом центре "Шахдаг" пройдут соревнования Кубка мира по фристайлу в дисциплине могул".

Особое внимание Гаибов уделил кадровому вопросу, выразив удовлетворение тем, что за успехами страны стоят собственные воспитанники:

"Для нас отрадно то, что во всех упомянутых соревнованиях Азербайджан представляют не приглашенные из-за рубежа спортсмены, а наши местные атлеты, причем результаты они показывают вполне достойные".

По его словам, в текущих турнирах честь флага защищают более 100 азербайджанских спортсменов. Завершая выступление, министр поблагодарил Федерацию зимних видов спорта за качественную организацию мероприятий высокого уровня.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гюнель Бадалова: "Решение по Литвинцеву будет принято после чемпионата мира" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
11:46
Зимние виды спорта

Гюнель Бадалова: "Решение по Литвинцеву будет принято после чемпионата мира" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта страны прокомментировала старт турнира в "Шахдаге"
В Шахдаге стартует чемпионат Европы по ски-альпинизму
10:13
Зимние виды спорта

В Шахдаге стартует чемпионат Европы по ски-альпинизму

Азербайджан представят пять спортсменов
Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран
В США лыжники спасли тонувшего в снегу человека
26 Февраля 17:46
Зимние виды спорта

В США лыжники спасли тонувшего в снегу человека - ВИДЕО

Инцидент произошел на горнолыжном курорте в штате Калифорния
Чемпионку Европы по фигурному катанию заподозрили в насилии над детьми
26 Февраля 01:47
Зимние виды спорта

Чемпионку Европы по фигурному катанию заподозрили в насилии над детьми

Полиция завершила расследование, дело передано в прокуратуру

Главный тренер сборной Финляндии пропустит два этапа Кубка мира из-за алкоголя
25 Февраля 09:15
Зимние виды спорта

Главный тренер сборной Финляндии пропустит два этапа Кубка мира из-за алкоголя

Специалист был отстранен от работы из‑за скандала на Олимпийских играх‑2026

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"
"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Марта 21:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

"Скакуны" отыгрались с 0:3