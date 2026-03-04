Фарид Гаибов: "Нас радует, что страну представляют не приглашенные легионеры, а местные спортсмены"

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов выступил на церемонии открытия чемпионата Европы по ски-альпинизму, проходящего в туристическом центре "Шахдаг". Глава ведомства подчеркнул динамику развития зимних видов спорта в стране, отметив переход от единичных мероприятий к системной работе.

"Как вы знаете, в прошлом году в туристическом центре "Шахдаг" состоялись соревнования Кубка мира по ски-альпинизму, а сегодня в Азербайджане стартовал чемпионат Европы по этому виду спорта", — заявил Гаибов. Он напомнил, что развитие зимних дисциплин ведется по личному поручению президента Ильхама Алиева, что позволило провести ряд престижных турниров, включая Гран-при среди юношей по фигурному катанию в Baku Crystal Hall.

Министр также анонсировал ближайшее крупное событие: "Как и в прошлом году, наш календарь и в этом сезоне насыщен соревнованиями по зимним видам. Уже 14 марта в туристическом центре "Шахдаг" пройдут соревнования Кубка мира по фристайлу в дисциплине могул".

Особое внимание Гаибов уделил кадровому вопросу, выразив удовлетворение тем, что за успехами страны стоят собственные воспитанники:

"Для нас отрадно то, что во всех упомянутых соревнованиях Азербайджан представляют не приглашенные из-за рубежа спортсмены, а наши местные атлеты, причем результаты они показывают вполне достойные".

По его словам, в текущих турнирах честь флага защищают более 100 азербайджанских спортсменов. Завершая выступление, министр поблагодарил Федерацию зимних видов спорта за качественную организацию мероприятий высокого уровня.