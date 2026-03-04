4 Марта 2026
RU

В Шахдаге стартует чемпионат Европы по ски-альпинизму

Зимние виды спорта
Новости
4 Марта 2026 10:13
15
В Шахдаге стартует чемпионат Европы по ски-альпинизму

Сегодня в Азербайджане стартует чемпионат Европы по ски-альпинизму.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование пройдет в туристическом центре "Шахдаг".

Азербайджан на турнире представят Назрин Гарибова, Набиюлла Галабагиев, Анид Султанов, Абель Исмиханов и Нурид Шакаралиев.

Чемпионат Европы продлится до 8 марта.

Помимо Азербайджана, в турнире выступят представители нейтрального статуса, а также Турции, Италии, Швейцарии, Словении, Германии, России, Испании, Австрии, Норвегии, Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Греции, Андорры и Швеции. Всего в соревновании примут участие 123 спортсмена.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран
В США лыжники спасли тонувшего в снегу человека
26 Февраля 17:46
Зимние виды спорта

В США лыжники спасли тонувшего в снегу человека - ВИДЕО

Инцидент произошел на горнолыжном курорте в штате Калифорния
Чемпионку Европы по фигурному катанию заподозрили в насилии над детьми
26 Февраля 01:47
Зимние виды спорта

Чемпионку Европы по фигурному катанию заподозрили в насилии над детьми

Полиция завершила расследование, дело передано в прокуратуру

Главный тренер сборной Финляндии пропустит два этапа Кубка мира из-за алкоголя
25 Февраля 09:15
Зимние виды спорта

Главный тренер сборной Финляндии пропустит два этапа Кубка мира из-за алкоголя

Специалист был отстранен от работы из‑за скандала на Олимпийских играх‑2026
Олимпиада-2026: Финляндия требует расследовать махинации Норвегии и США
24 Февраля 11:11
Олимпиада-2026

Олимпиада-2026: Финляндия требует расследовать махинации Норвегии и США

Федерация обратилась в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) после отклоненного протеста
Олимпийская чемпионка оказалась под угрозой ампутации после падения на трассе
24 Февраля 10:41
Олимпиада-2026

Олимпийская чемпионка оказалась под угрозой ампутации после падения на трассе

Врачи чудом спасли ногу Линдси Вонн после множественных переломов и компартмент-синдрома

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"
"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Марта 21:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

"Скакуны" отыгрались с 0:3