2 Декабря 2025
RU

Доротея Вирер впервые с марта 2023 года выиграла личную гонку на Кубке мира

Зимние виды спорта
Новости
2 Декабря 2025 21:04
2
Доротея Вирер впервые с марта 2023 года выиграла личную гонку на Кубке мира

Трехкратный призер Олимпиады, четырехкратная чемпионка мира, 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер впервые с 2023 года выиграла личную гонку на этапе Кубка мира.

Как сообщает İdman.Biz, это произошло сегодня, 2 декабря. Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на первом этапе КМ в Эстерсунде (Швеция). На четырех огневых рубежах Вирер допустила два промаха, ее отрыв от второго места составил всего 0,3 секунды.

В последний раз Вирер побеждала в личной гонке тоже в Эстерсунде, во время сезона-2022/2023. Тогда этап в Швеции проходил в марте. 9 марта Доротея выиграла индивидуальную гонку, 12-го числа – масс-старт.

Отметим, Вирер планирует завершать карьеру по итогам текущего сезона.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Наргиз Сулейманова: "Вчера сбылась моя мечта" – ФОТО
16:22
Зимние виды спорта

Наргиз Сулейманова: "Вчера сбылась моя мечта" – ФОТО

Наргиз Сулейманова отметила, что для нее большая честь поднять флаг Азербайджана

Азербайджанские фигуристы завоевали право на участие в юниорском чемпионате мира - ФОТО/ВИДЕО
1 Декабря 17:42
Зимние виды спорта

Азербайджанские фигуристы завоевали право на участие в юниорском чемпионате мира - ФОТО/ВИДЕО

Анна О’Брайен и Дрейк Тонг показали шестой результат на турнире Santa Claus Cup
Впервые азербайджанка выступит на чемпионате Европы по фигурному катанию - ФОТО
1 Декабря 12:07
Зимние виды спорта

Впервые азербайджанка выступит на чемпионате Европы по фигурному катанию - ФОТО

Наргиз Сулейманова успешно выступила на турнире в Турции и завоевала путевку на континентальное первенство

Призера Олимпийских игр по конькобежному спорту Ютту Лердам сбила машина
29 Ноября 19:54
Зимние виды спорта

Призера Олимпийских игр по конькобежному спорту Ютту Лердам сбила машина

На Олимпиаде в Пекине она завоевала серебряную медаль на дистанции 1000 м
Немецкая лыжница Карл пропустит Олимпиаду из-за разбирательства по делу о допинге
25 Ноября 22:28
Зимние виды спорта

Немецкая лыжница Карл пропустит Олимпиаду из-за разбирательства по делу о допинге

Карл является олимпийской чемпионкой 2022 года в командном спринте
Монэ Тиба выиграла этап Гран-при среди женщин в Хельсинки
23 Ноября 00:50
Зимние виды спорта

Монэ Тиба выиграла этап Гран-при среди женщин в Хельсинки

В тройке призеров сразу две японки

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа
30 Ноября 14:45
Мировой футбол

В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа

Руководство мерсисайдцев не рассматривает возвращение немецкого специалиста