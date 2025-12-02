Доротея Вирер впервые с марта 2023 года выиграла личную гонку на Кубке мира

Трехкратный призер Олимпиады, четырехкратная чемпионка мира, 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер впервые с 2023 года выиграла личную гонку на этапе Кубка мира.

Как сообщает İdman.Biz, это произошло сегодня, 2 декабря. Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на первом этапе КМ в Эстерсунде (Швеция). На четырех огневых рубежах Вирер допустила два промаха, ее отрыв от второго места составил всего 0,3 секунды.

В последний раз Вирер побеждала в личной гонке тоже в Эстерсунде, во время сезона-2022/2023. Тогда этап в Швеции проходил в марте. 9 марта Доротея выиграла индивидуальную гонку, 12-го числа – масс-старт.

Отметим, Вирер планирует завершать карьеру по итогам текущего сезона.

İdman.Biz