Наргиз Сулейманова: "Вчера сбылась моя мечта" – ФОТО

Азербайджанская фигуристка Наргиз Сулейманова, завоевавшая путевку на чемпионат Европы, эмоционально отреагировала на это событие в социальных сетях.

Как передает İdman.Biz, на своей странице в Instagram спортсменка написала, что для нее это исполнение давней мечты.

"Вчера сбылась моя мечта. Для меня было большой честью поднять флаг Азербайджана. Я глубоко благодарна моей федерации за доверие и предоставленную возможность", - отметила Сулейманова.

Напомним, Наргиз Сулейманова стала первой азербайджанкой, завоевавшей путевку на континентальное первенство по фигурному катанию.

İdman.Biz