Призера Олимпийских игр по конькобежному спорту Юттe Лердам сбила машина

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по конькобежному спорту представительница Нидерландов Ютта Лердам рассказала, что ее сбила машина.

По словам спортсменки, мужчина вел машину, уткнувшись в телефон, и выехал на встречную полосу. 26‑летняя Лердам опубликовала в социальной сети видео, на котором видны ссадины на подбородке и руке, сообщает İdman.Biz.

"Человеку, который вел машину, разговаривая по телефону, и сбил меня. Не переживайте. Я все еще здорова", — подписала видео конькобежка.

Лердам 26 лет, на Олимпиаде в Пекине она завоевала серебряную медаль на дистанции 1000 м. Также спортсменка является семикратной чемпионкой мира и шесть раз побеждала на первенствах Европы.

İdman.Biz