29 Ноября 2025
Призера Олимпийских игр по конькобежному спорту Юттe Лердам сбила машина

29 Ноября 2025 19:54
Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по конькобежному спорту представительница Нидерландов Ютта Лердам рассказала, что ее сбила машина.

По словам спортсменки, мужчина вел машину, уткнувшись в телефон, и выехал на встречную полосу. 26‑летняя Лердам опубликовала в социальной сети видео, на котором видны ссадины на подбородке и руке, сообщает İdman.Biz.

"Человеку, который вел машину, разговаривая по телефону, и сбил меня. Не переживайте. Я все еще здорова", — подписала видео конькобежка.

Лердам 26 лет, на Олимпиаде в Пекине она завоевала серебряную медаль на дистанции 1000 м. Также спортсменка является семикратной чемпионкой мира и шесть раз побеждала на первенствах Европы.

