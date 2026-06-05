Азербайджан стартовал в Евролиге с поражения от Швеции

Женская сборная Азербайджана по волейболу провела первый матч нового сезона Евролиги.

Как сообщает İdman.Biz, команда сыграла в Баку против сборной Швеции и потерпела поражение со счетом 0:3.

Гости уверенно выиграли два первых сета - 25:19 и 25:14. В третьей партии азербайджанские волейболистки оказали более серьезное сопротивление, однако шведская команда довела матч до победы, взяв сет со счетом 25:23.

Следующий матч в Евролиге сборная Азербайджана проведет 7 июня против Эстонии. Затем команду ждут встречи с Северной Македонией, Испанией, Израилем и Швейцарией.