Наталья Мамедова впервые о рождении ребенка: "Пришло время заняться семьей" – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

10 Апреля 2026 15:29
Звезда азербайджанского волейбола, в недавнем прошлом одна из ведущих волейболисток мира Наталья Мамедова стала матерью и воспитывает сына.

Об этом эксклюзивно İdman.Biz впервые сообщила сама Мамедова, которая, как известно, не афиширует детали своей личной жизни.

Азербайджанская экс-волейболистка, за карьеру выступавшая во многих известных клубах, на днях прибыла в Баку, посетила матч Высшей лиги Азербайджана по волейболу, где была замечена с ребенком. Уже в беседе с нашим изданием Мамедова подтвердила, что стала матерью.

"Я сейчас в декрете, воспитываю сына. Волейболу было отдано 20 лет и сейчас пришло время заниматься семьей. Хочу вырастить и воспитать хорошего человека. Пока не думала о работе и дальнейшей карьере, так как занята маленьким ребенком", - сказала Мамедова.

Бывшая спортсменка, которая проживает во Франции, рассказала о причинах своего приезда в Баку.

"Приехала и отдохнуть, и сделать кое какие дела. Но самое главное, хотелось увидеть своих друзей и близких людей, с которыми нас связывает много воспоминаний. Это большой отрезок в жизни, который мы отдали волейболу", - отметила Мамедова.

Она также поделилась впечатлениями от изменений в столице Азербайджана.

"Последний раз была несколько лет назад. Город изменился. Расширяется, благоустраивается, улучшается. Мне всегда приятно возвращаться в Баку. Здесь прошла моя молодость, и я себя здесь хорошо чувствую", - подчеркнула экс-волейболистка.

Говоря о текущем состоянии волейбола в Азербайджане, она подчеркнула значимость людей, продолжающих развивать этот вид спорта.
"Я побывала на матче, но, к сожалению, не смогла его посмотреть, должна была уехать вскоре после начала. Так что ничего не могу сказать про уровень игры. Я рада, что волейбол продолжает жить благодаря Фаику Гараеву и его соратникам, которые остаются верны своему делу и призванию. Все они популяризируют азербайджанский волейбол и трудятся на славу", - добавила Мамедова.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
