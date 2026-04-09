Наталья Мамедова вернулась в Азербайджан спустя годы - ВИДЕО

9 Апреля 2026 12:19
Наталья Мамедова вернулась в Азербайджан спустя годы

Бывшая волейболистка сборной Азербайджана Наталья Мамедова спустя долгие годы вновь прибыла в страну.

Как сообщает İdman.Biz, она посетила полуфинальный матч Высшей лиги между "Национальная авиационная академия" и DH Volley.

Мамедова является одной из самых известных фигур в истории азербайджанского волейбола. Свою карьеру она начинала в Украине и выступала за юношескую сборную этой страны, с которой стала серебряным призером чемпионата Европы. После переезда в Азербайджан сменила фамилию со Сказка на Мамедова.

В составе сборной Азербайджана она дебютировала в 2004 году и на протяжении многих лет была ключевым игроком команды. На клубном уровне выступала за "Азеррейл", "Рабита", "Волеро", "Кери", "Икаро", "Тюрк Телеком", "Динамо", "Омичка" и "Динамо Казань".

Одним из главных достижений в ее карьере стала победа в клубном чемпионате мира в 2011 году в составе "Рабита".

Отметим, что после завершения карьеры Мамедова проживает во Франции.

