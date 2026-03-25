Определен регламент плей-офф первенства Азербайджана по волейболу

Определены сроки и место проведения плей-офф первенства Азербайджана по волейболу среди юношей и девушек до 14 лет.

Как сообщает İdman.Biz, в решающей стадии турнира примут участие 16 команд - по восемь в каждой категории. Матчи состоятся с 27 по 29 марта в Баку.

Игры пройдут в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе и зале Федерации волейбола Азербайджана. Согласно регламенту, победители четвертьфиналов выйдут в полуфинал.

Отметим, что плей-офф среди волейболистов до 18 лет пройдет позже - с 3 по 5 апреля.