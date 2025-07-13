Рафаэль Надаль выступил против замены судей электронной системой определения аута

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль выразил сомнение в целесообразности полной замены судей на линии электронной системой определения аута. По мнению бывшего игрока, человеческий фактор придает спорту живость и драматизм.

«Мне по душе было прежнее волнение, когда мяч засчитывали или нет живые люди, а у нас, игроков, была возможность оспорить решение. Как зрителю мне нравится видеть судей на корте», — цитирует Надаля The Times.

Высказывание Надаля прозвучало на фоне обсуждения инцидента, произошедшего в матче четвертого круга Уимблдона между британкой Кэти Картал и россиянкой Анастасией Павлюченковой. При счете 4:4 и преимуществе на подаче Павлюченковой Картал отправила мяч в явный аут, что заметил судья на линии. Однако система не отреагировала, и арбитр на вышке принял решение переиграть эпизод. В результате россиянка проиграла как очко, так и гейм.

Организаторы турнира впоследствии извинились перед Павлюченковой, отметив, что технический сбой был вне их контроля. Ситуация вызвала резонанс и вновь подняла вопрос о безоговорочном доверии технологиям на крупнейших турнирах мира.

İdman.biz