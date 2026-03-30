30 Марта 2026 05:20
Янник Синнер победил Иржи Легечку и стал чемпионом "Мастерса" в Майами

В ночь с 29 на 30 марта на хардовых кортах "Мастерса" в Майами (США) завершился финальный матч, в котором встречались четырехкратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 22-й номер рейтинга чех Иржи Легечка. Матч закончился победой итальянца со счетом 6:4, 6:4, сообщает İdman.Biz.

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты (3 часа две минуты с учетом остановки встречи из-за дождя). За это время Синнер сделал 10 подач навылет и допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из 11. Легечка, в свою очередь, сделал пять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трех заработанных за встречу.

Таким образом, Янник Синнер завоевал "Солнечный дубль", выиграв "Мастерсы" в Индиан-Уэллсе и в Майами в один сезон. Данный титул стал для Синнера 26-м в карьере.

