17 Мая 2026 22:22
Янник Синнер стал победителем "Мастерса" в Риме

Сегодня, 17 мая, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем "Мастерса" в Риме, Италия. В решающем матче он обыграл норвежского спортсмена Каспера Рууда (25-я строчка рейтинга) со счетом 6:4, 6:4. Для итальянца это пятый титул в текущем сезоне. Ранее он выиграл соревнования в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде, сообщает İdman.Biz.

Матч Рууда и Синнера длился 1 час 44 минуты. За это время итальянец два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных.

Победа в Риме принесла Яннику Синнеру также статус первого игрока в истории, выигравшего шесть "Мастерсов" подряд.

