Синнер одержал 29-ю победу подряд на "мастерсах" и догнал Федерера

Первая ракетка мира Янник Синнер одержал 29-ю победу подряд на турнирах ATP 1000. С 1990 года только серб Новак Джокович имел более длинную серию (30 и 31).
Как сообщает İdman.Biz, Синнер сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером. Далее идут испанец Рафаэль Надаль (23) и американец Пит Сампрас (19).
29-ю победу Синнер одержал во втором круге "мастерса" в Риме, обыграв австрийца Себастьяна Офнера (6:3, 6:4). В следующем круге он сыграет с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) — Якуб Меншик (Чехия).