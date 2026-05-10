10 Мая 2026
RU

Синнер одержал 29-ю победу подряд на "мастерсах" и догнал Федерера

Теннис
Новости
10 Мая 2026 04:40
2
Синнер одержал 29-ю победу подряд на "мастерсах" и догнал Федерера

Первая ракетка мира Янник Синнер одержал 29-ю победу подряд на турнирах ATP 1000. С 1990 года только серб Новак Джокович имел более длинную серию (30 и 31).

Как сообщает İdman.Biz, Синнер сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером. Далее идут испанец Рафаэль Надаль (23) и американец Пит Сампрас (19).

29-ю победу Синнер одержал во втором круге "мастерса" в Риме, обыграв австрийца Себастьяна Офнера (6:3, 6:4). В следующем круге он сыграет с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) — Якуб Меншик (Чехия).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Соболенко собирается бойкотировать турниры Большого шлема?
5 Мая 18:36
Теннис

Соболенко собирается бойкотировать турниры Большого шлема?

Первая ракетка мира недовольна размером призовых выплат в женском теннисе

Синнер стал первым теннисистом, кто выиграл первые четыре "Мастерса" сезона
4 Мая 03:30
Теннис

Синнер стал первым теннисистом, кто выиграл первые четыре "Мастерса" сезона

Для Синнера титул в Мадриде стал 28-м в карьере и девятым в турнирах серии "Мастерс"
Янник Синнер стал чемпионом "Мастерса" в Мадриде
3 Мая 22:24
Теннис

Янник Синнер стал чемпионом "Мастерса" в Мадриде

Встреча продолжалась 58 минут
Евгений Плющенко и Эмин Агаларов сыграли в падел в Баку
3 Мая 12:15
Теннис

Евгений Плющенко и Эмин Агаларов сыграли в падел в Баку - ВИДЕО

Игра прошла в Sea Breeze

Избран новый президент Федерации тенниса Азербайджана
1 Мая 20:17
Теннис

Избран новый президент Федерации тенниса Азербайджана - ФОТО

Новый руководитель возглавит организацию на ближайшие четыре года

Соболенко неожиданно проиграла в четвертьфинале "тысячника" в Мадриде
29 Апреля 00:46
Теннис

Соболенко неожиданно проиграла в четвертьфинале "тысячника" в Мадриде

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут

Самое читаемое

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО
8 Мая 02:02
Мировой футбол

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО

Бил или не бил, вот в чем вопрос
Роналду и Месси потеряли миллионы подписчиков в Instagram
7 Мая 18:21
Мировой футбол

Роналду и Месси потеряли миллионы подписчиков в Instagram - ФОТО

Массовая чистка ботов ударила по аккаунтам самых популярных спортсменов

"Бавария" присмотрела младшего брата Хвичи после вылета от "ПСЖ"
7 Мая 14:57
Мировой футбол

"Бавария" присмотрела младшего брата Хвичи после вылета от "ПСЖ"

Торнике Кварацхелия уже попал в заявку тбилисского "Динамо" и встретится с руководством мюнхенцев

В "Баварии" недовольны судейством в матче с "ПСЖ"
7 Мая 11:22
Мировой футбол

В "Баварии" недовольны судейством в матче с "ПСЖ"

В клубе считают, что ряд решений арбитра повлиял на исход полуфинала