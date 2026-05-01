Избран новый президент Федерации тенниса Азербайджана - ФОТО

Состоялось общее собрание Федерации тенниса Азербайджана, по итогам которого был избран новый президент организации.

Как сообщает İdman.Biz, главой федерации стал Анвер Анверли, который будет занимать эту должность в течение четырех лет.

Мероприятие прошло в административном здании министерства. Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал участников и пожелал им успехов, а также поблагодарил Октая Асадова, возглавлявшего федерацию на протяжении 22 лет, за проделанную работу.

В ходе собрания был представлен отчет о деятельности федерации за 2022-2026 годы, который был утвержден голосованием. Также участники приняли новую редакцию устава организации.

По итогам выборов первым вице-президентом стал Алиага Фатуллаев, вице-президентами — Амал Алили и Орхан Манафлы. В состав правления вошли Рамиз Гамза-Заде, Ляман Алиева и Эльвин Масимов.

Кроме того, были избраны члены Контрольно-ревизионной комиссии: председателем стал Фазли Азизов, членами - Фаик Исмаилов и Азер Исмаилов.

Анвер Анверли поблагодарил за оказанное доверие, а бывший вице-президент федерации Мехман Годжаев пожелал новому руководству успехов в дальнейшей работе.