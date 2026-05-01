Избран новый президент Федерации тенниса Азербайджана - ФОТО

Избран новый президент Федерации тенниса Азербайджана

1 Мая 2026 20:17
Избран новый президент Федерации тенниса Азербайджана

Состоялось общее собрание Федерации тенниса Азербайджана, по итогам которого был избран новый президент организации.

Как сообщает İdman.Biz, главой федерации стал Анвер Анверли, который будет занимать эту должность в течение четырех лет.

Мероприятие прошло в административном здании министерства. Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал участников и пожелал им успехов, а также поблагодарил Октая Асадова, возглавлявшего федерацию на протяжении 22 лет, за проделанную работу.

В ходе собрания был представлен отчет о деятельности федерации за 2022-2026 годы, который был утвержден голосованием. Также участники приняли новую редакцию устава организации.

По итогам выборов первым вице-президентом стал Алиага Фатуллаев, вице-президентами — Амал Алили и Орхан Манафлы. В состав правления вошли Рамиз Гамза-Заде, Ляман Алиева и Эльвин Масимов.

Кроме того, были избраны члены Контрольно-ревизионной комиссии: председателем стал Фазли Азизов, членами - Фаик Исмаилов и Азер Исмаилов.

Анвер Анверли поблагодарил за оказанное доверие, а бывший вице-президент федерации Мехман Годжаев пожелал новому руководству успехов в дальнейшей работе.

İdman.Biz
