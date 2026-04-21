21 Апреля 2026 07:36
Алькарас не будет форсировать возвращение после травмы

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас заявил, что не намерен спешить с возвращением в тур после травмы кисти.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Eurosport.es, испанский теннисист подчеркнул, что преждевременное возвращение может негативно сказаться на его карьере.

"У меня впереди долгая карьера. Если буду форсировать возвращение, это может сильно навредить мне в будущем. Я предпочитаю вернуться чуть позже, но полностью готовым, чем выходить на корт раньше времени и играть не в полную силу", - отметил Алькарас.

Ранее испанец снялся с турнира ATP-500 в Барселоне из-за травмы запястья, а также отказался от участия в "Мастерсе" в Мадриде. Несмотря на приближение "Ролан Гаррос", теннисист намерен сосредоточиться на полном восстановлении.

Новости по теме

Шелтон стал победителем турнира в Мюнхене
19 Апреля 20:50
Теннис

Шелтон стал победителем турнира в Мюнхене

Встреча продлилась 1 час 31 минуту
Синнер обыграл Алькараса в финале "Мастерса" и станет первой ракеткой мира
12 Апреля 21:10
Теннис

Синнер обыграл Алькараса в финале "Мастерса" и станет первой ракеткой мира

На счету итальянца теперь 27 побед на турнирах под эгидой ATP в одиночном разряде
Первая ракетка мира пропустит Porsche Tennis Grand Prix
9 Апреля 18:20
Теннис

Первая ракетка мира пропустит Porsche Tennis Grand Prix

Арина Соболенко не примет участие в крупном турнире в Штутгарте

Карлос Алькарас повторил рекордную серию на грунте
7 Апреля 19:00
Теннис

Карлос Алькарас повторил рекордную серию на грунте

Предыдущая рекордная серия испанца состоялась в 2022 году
В Баку пройдет международный турнир по падел-теннису
7 Апреля 16:20
Теннис

В Баку пройдет международный турнир по падел-теннису - ФОТО

На корт выйдут более 100 спортсменов из 20+ стран
Роналдо вручил первой ракетке мира Соболенко подписанную футболку - ФОТО
3 Апреля 06:16
Теннис

Роналдо вручил первой ракетке мира Соболенко подписанную футболку - ФОТО

Без памятного презента не остался и избранник теннисистки

Самое читаемое

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль