Алькарас не будет форсировать возвращение после травмы

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас заявил, что не намерен спешить с возвращением в тур после травмы кисти.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Eurosport.es, испанский теннисист подчеркнул, что преждевременное возвращение может негативно сказаться на его карьере.

"У меня впереди долгая карьера. Если буду форсировать возвращение, это может сильно навредить мне в будущем. Я предпочитаю вернуться чуть позже, но полностью готовым, чем выходить на корт раньше времени и играть не в полную силу", - отметил Алькарас.

Ранее испанец снялся с турнира ATP-500 в Барселоне из-за травмы запястья, а также отказался от участия в "Мастерсе" в Мадриде. Несмотря на приближение "Ролан Гаррос", теннисист намерен сосредоточиться на полном восстановлении.