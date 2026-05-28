Впервые с 2023 года турнир "Большого шлема" выиграет не Алькарас или Синнер

Впервые с 2023 года победителем турнира "Большого шлема" будет не испанец Карлос Алькарас или итальянец Янник Синнер, сообщает İdman.Biz.
К турнирам "Большого шлема" относятся Australian Open в Мельбурне, "Ролан Гаррос" в Париже, Уимблдон в Лондоне, US Open в Нью-Йорке.
В текущем розыгрыше "Ролан Гаррос" из-за травмы не участвовал прошлогодний победитель, вторая ракетка мира Алькарас, а лидер мирового рейтинга Синнер проиграл во втором круге аргентинцу Хуану Мануэлю Серундоло (56-й в рейтинге).
Итальянец и испанец выиграли девять предыдущих "мэйджоров" на двоих. В 2024-м Синнер победил на Australian Open и US Open, в 2025-м — на Australian Open и Уимблдоне. Алькарас дважды выиграл "Ролан Гаррос" (2024, 2025) и по разу — Уимблдон (2024), US Open (2025) и Australian Open (2026).
В 2023-м на US Open, заключительном "мэйджоре" сезона, трофей взял серб Новак Джокович.
Призовой фонд текущего "Ролан Гаррос" составляет почти €62 млн.