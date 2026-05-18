Арина Соболенко попала на обложку майского выпуска Vogue - ФОТО

18 Мая 2026 22:52
8
Четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка белорусская теннисистка Арина Соболенко дала интервью и украсила обложку майского выпуска журнала Vogue.

"Мечта, ставшая реальностью. Спасибо Vogue", – подписала фото Соболенко в социальных сетей.

В сезоне-2026 Соболенко выиграла два "тысячника", став чемпионкой турниров в Майами и Индиан-Уэллсе (оба – США). Также она завоевала чемпионский титул на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия) и вышла в финал на Открытом чемпионате Австралии — 2026, где уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счетом 4:6, 6:4, 4:6.

28-летняя Соболенко возглавляет рейтинг WTA на протяжении более 80 недель.

