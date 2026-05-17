В Аргентине ограбили дом экс-теннисиста Дель Потро

Аргентинский экс-теннисист Хуан Мартин Дель Потро стал жертвой ограбления, сообщает İdman.Biz со ссылкой на TyC Sports.

По информации источника, в пятницу вечером неизвестные проникли в дом 37-летнего спортсмена в Аргентине, разбив окно, и украли в том числе трофеи, медали и спортивные памятные вещи. В тот момент в помещении не было никого из жильцов.

Личности преступников устанавливаются. Правоохранители анализируют видео с камер наблюдения и опрашивают свидетелей.

Дель Потро завершил карьеру в 2024 году. Он является победителем 22 турниров АТР в одиночном разряде. В 2009-м аргентинец выиграл Открытый чемпионат США. Также на его счету две медали Олимпийских игр: серебро в Рио-де-Жанейро (2016) и бронза в Лондоне (2012).

Наивысшей позицией спортсмена в мировом рейтинге было третье место (2018 год).