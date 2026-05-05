Соболенко собирается бойкотировать турниры Большого шлема?

5 Мая 2026 18:36
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заявила, что готова бойкотировать турниры Большого шлема, если вопрос с размером призовых выплат теннисистам не будет решен, сообщает İdman.Biz.

Ранее группа ведущих теннисистов и теннисисток выразила разочарование размером призового фонда Открытого чемпионата Франции в 2026 году. В апреле организаторы "Ролан Гаррос" объявили об увеличении призового фонда на 9,5% до 61,7 миллиона евро. Спортсмены недовольны, что при предполагаемых доходах от проведения турнира в размере 400 млн на призовые будет выделено менее 15%, хотя игроки требовали увеличить долю до 22%, что соответствует показателям на турнирах ATP и WTA.

"Когда видишь цифры и суммы, которые получают игроки… Мне кажется, что шоу зависит именно от теннисистов. Без нас не было бы турнира и не было бы этого развлечения. Считаю, что мы определенно заслуживаем большего процента от доходов. Я очень надеюсь, что в ходе переговоров мы придем к правильному решению, которое устроит всех.

Думаю, в какой‑то момент мы можем начать бойкотировать. Это будет единственный способ бороться за наши права.

Мне кажется, что в наши дни мы, девушки, можем легко объединиться и пойти на это, потому что некоторые вещи действительно несправедливы по отношению к игрокам. В какой‑то момент дело до этого дойдет", — сказала Соболенко на пресс‑конференции.

Кроме "Ролан Гаррос", к турнирам Большого шлема относятся Australian Open, US Open и Уимблдон.

Открытый чемпионат Франции пройдет на грунтовых кортах Парижа с 18 мая по 7 июня.

İdman.Biz
