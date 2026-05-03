3 Мая 2026
Янник Синнер стал чемпионом "Мастерса" в Мадриде

3 Мая 2026 22:24
Четырехкратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом "Мастерса" в Мадриде (Испания). В финале он обыграл немца Александра Зверева (третий в рейтинге) со счетом 6:1, 6:2, сообщает İdman.Biz.

Встреча продолжалась 58 минут. В ее рамках Синнер восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из четырех заработанных. На счету Зверева два эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Счет личных встреч Синнера и Зверева стал 10-4 в пользу Янника.

Для Синнера титул в Мадриде стал 28-м в карьере и четвертым в сезоне. Итальянец также в девятый раз выиграл турнир серии "Мастерс".

