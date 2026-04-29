Соболенко неожиданно проиграла в четвертьфинале "тысячника" в Мадриде

Четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В 1/4 финала она проиграла американке Хейли Баптист (32-я в рейтинге) со счетом 6:2, 2:6, 6:7 (6:8), сообщает İdman.Biz.

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. В ее рамках Соболенко пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Баптист 12 эйсов, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

В полуфинале соревнований Хейли Баптист сыграет с российской теннисисткой Миррой Андреевой (восьмая в рейтинге).