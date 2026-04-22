Винус Уильямс впервые в карьере проиграла 10 матчей подряд

22 Апреля 2026 16:17
Винус Уильямс впервые в карьере проиграла 10 матчей подряд

Семикратная победительница турниров "Большого шлема" и бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс впервые в профессиональной карьере потерпела 10 поражений подряд.

Как сообщает İdman.Biz, 45-летняя американская теннисистка довела свою неудачную серию в WTA-туре до десяти матчей.

Таким образом, Уильямс стала первой с 1975 года бывшей первой ракеткой мира, которая проиграла десять и более встреч подряд в рамках WTA-тура.

Винус Уильямс является одной из самых титулованных теннисисток своего поколения и обладательницей семи титулов турниров "Большого шлема" в одиночном разряде.

İdman.Biz
