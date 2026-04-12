Синнер обыграл Алькараса в финале "Мастерса" и станет первой ракеткой мира

Итальянец Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Монте-Карло.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Синнера, который был посеян на турнире под 2-м номером. Алькарас получил 1-й номер посева.

Синнеру 24 года, итальянец благодаря победе вернет себе звание первой ракетки мира. На его счету стало 27 побед на турнирах под эгидой ATP в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема - дважды выиграл Australian Open (2024, 2025), по разу - US Open (2024) и Уимблдон (2025). В 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии теннисист завоевал Кубок Дэвиса.

Алькарасу 22 года, он возглавил мировой рейтинг в ноябре. Испанец завоевал 26 титулов ATP в одиночном разряде. Алькарас семь раз побеждал на турнирах Большого шлема - дважды выиграл US Open (2022, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и Roland Garros (2024, 2025), а также становился победителем Australian Open (2026). Он является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже в одиночном разряде.