Алькарас пропустит Уимблдон из-за травмы

19 Мая 2026 21:16
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пропустит Уимблдон, третий в сезоне турнир "Большого шлема". Как передает İdman.Biz, об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Мое восстановление идет хорошо, и я чувствую себя намного лучше, но, к сожалению, я все еще не готов к соревнованиям, поэтому мне приходится сняться с травяных турниров Queen’s Club и Уимблдон. Это два действительно особенных турнира для меня, и я буду очень по ним скучать. Мы будем продолжать работать, чтобы вернуться на корт как можно скорее", — написал Алькарас.

Испанец не играет с 15 апреля, когда из-за повреждения правого запястья снялся с турнира в Барселоне, где дошел до второго круга. Он уже пропустил "Мастерс" в Мадриде и Риме, не будет защищать титул и на "Ролан Гаррос", втором в сезоне турнире "Большого шлема".

Алькарас выиграл Уимблдон в 2023 и 2024 годах, а в прошлом сезоне дошел до финала.

İdman.Biz
