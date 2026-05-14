14 Мая 2026
RU

Янник Синнер побил рекорд Новака Джоковича

Теннис
Новости
14 Мая 2026 18:52
60
Янник Синнер побил рекорд Новака Джоковича

Четырехкратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 32-ю победу подряд на турнирах серии "Мастерс". По этому показателю он обошел 24-кратного победителя ТБШ серба Новака Джоковича (31) и установил самую длинную победную серию среди всех игроков в истории этого формата, сообщает İdman.Biz.

Свою рекордную победу Синнер одержал над 14-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублевым в 1/4 финала "Мастерса" в Риме (Италия). Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4.

За выход в финал соревнований в Риме Янник Синнер поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Мартин Ландалус (Испания).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Фанаты "Интера" сорвали матч теннисного "Мастерса" в Риме
14:43
Теннис

Фанаты "Интера" сорвали матч теннисного "Мастерса" в Риме - ВИДЕО

Дым после финала Кубка Италии остановил теннисный турнир

Синнер выиграл 31-й матч подряд на турнирах серии "Мастерс": он повторил достижение Джоковича
12 Мая 18:58
Теннис

Синнер выиграл 31-й матч подряд на турнирах серии "Мастерс": он повторил достижение Джоковича

Еще одна победа позволит ему переписать историю

Синнер одержал 29-ю победу подряд на "мастерсах" и догнал Федерера
10 Мая 04:40
Теннис

Синнер одержал 29-ю победу подряд на "мастерсах" и догнал Федерера

До Джоковича еще две победы
Соболенко собирается бойкотировать турниры Большого шлема?
5 Мая 18:36
Теннис

Соболенко собирается бойкотировать турниры Большого шлема?

Первая ракетка мира недовольна размером призовых выплат в женском теннисе

Синнер стал первым теннисистом, кто выиграл первые четыре "Мастерса" сезона
4 Мая 03:30
Теннис

Синнер стал первым теннисистом, кто выиграл первые четыре "Мастерса" сезона

Для Синнера титул в Мадриде стал 28-м в карьере и девятым в турнирах серии "Мастерс"
Янник Синнер стал чемпионом "Мастерса" в Мадриде
3 Мая 22:24
Теннис

Янник Синнер стал чемпионом "Мастерса" в Мадриде

Встреча продолжалась 58 минут

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Роналду обратился к болельщикам перед решающим матчем сезона
12 Мая 00:44
Мировой футбол

Роналду обратился к болельщикам перед решающим матчем сезона

Лидер "Аль-Насра" сделал эмоциональное заявление перед игрой с "Аль-Хилялем"

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"
12 Мая 18:42
Мировой футбол

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"

Сделка по покупке клуба оценивается в 450 млн евро