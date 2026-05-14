Янник Синнер побил рекорд Новака Джоковича

Четырехкратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 32-ю победу подряд на турнирах серии "Мастерс". По этому показателю он обошел 24-кратного победителя ТБШ серба Новака Джоковича (31) и установил самую длинную победную серию среди всех игроков в истории этого формата, сообщает İdman.Biz.

Свою рекордную победу Синнер одержал над 14-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублевым в 1/4 финала "Мастерса" в Риме (Италия). Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4.

За выход в финал соревнований в Риме Янник Синнер поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Мартин Ландалус (Испания).