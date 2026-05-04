Синнер стал первым теннисистом, кто выиграл первые четыре "Мастерса" сезона

Четырехкратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл первые четыре турнира серии "Мастерс" в сезоне. 3 мая итальянец одержал победу на соревнованиях в Мадриде, Испания. В решающем матче он за 58 минут обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева со счетом 6:1, 6:2, сообщает İdman.Biz.

В 2026 году итальянский спортсмен одержал победы на "Мастерсах" в Индиан‑Уэллсе (США), в Майами (США), в Монте‑Карло (Монако) и в Мадриде (Испания). Он стал первым теннисистом, добившимся такого результата на старте сезона.

Для Синнера титул в Мадриде стал 28-м в карьере и девятым в турнирах серии "Мастерс".