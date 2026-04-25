25 Апреля 2026 15:44
Бывшие враги на корте: Мария Шарапова раскрыла отношения с Сереной Уильямс

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова призналась на мероприятии Time100 в Нью-Йорке, что после завершения профессиональной карьеры значительно сблизилась с Сереной Уильямс.

Как сообщает İdman.Biz, бывшие главные соперницы мирового тенниса оставили все противоречия в прошлом и сегодня поддерживают теплые дружеские отношения. По словам бывшей первой ракетки мира, именно завершение карьеры позволило им начать общаться по-настоящему открыто и спокойно.

Во время выступлений на корте Шарапова и Уильямс были одними из самых ярких соперниц своего поколения. При этом статистика личных встреч осталась за американкой — 20 побед против двух. Несмотря на это, сегодня между двумя легендами тенниса существует взаимное уважение и дружеская связь. Шарапова отметила, что они пережили рядом и тяжелые моменты, и большие победы, что со временем только усилило уважение друг к другу.

Мария также рассказала, что именно Серена представляла ее на церемонии включения в Зал теннисной славы. По ее словам, она сначала написала сообщение, не желая беспокоить звонком, однако Уильямс почти сразу перезвонила сама. Их разговор продолжался больше часа. За это время бывшие спортсменки обсудили карьеру, жизнь после тенниса, детей и бизнес-проекты. После этого Шарапова предложила Серене выступить на церемонии, и та согласилась без колебаний. По словам россиянки, американка провела все на высочайшем уровне и сделала этот вечер особенным.

Отметим, что участие Серены держалось в секрете почти до самого выхода на сцену. Даже отец Шараповой, сидевший рядом, не знал о сюрпризе.

Когда Уильямс появилась перед публикой, зал встретил ее с восторгом. Мария призналась, что не рассматривала для этой роли никого другого.

