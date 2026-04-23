Гендиректор Женской теннисной ассоциации ушла в отставку

23 Апреля 2026 21:46
Гендиректор Женской теннисной ассоциации (WTA) Порша Арчер покинула пост, не став продлевать контракт, сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic.

Арчер пришла в WTA из НБА, где руководила турниром фарм-клубов (G League), летом 2024 года, когда прежний руководитель теннисной ассоциации Стив Саймон решил покинуть пост гендиректора, но остаться председателем. Он занимал второй пост до конца 2025 года, пока его не сменила Валери Камилло.

WTA не предоставила комментарий Арчер, но Камилло в письме сотрудникам отметила, что та "внесла важный вклад в турниры, игроков и развитие женского тенниса".

Камилло сообщила в письме сотрудникам, что информация по новому руководителю будет в середине мая.

Под эгидой WTA проходят крупнейшие женские коммерческие турниры.

