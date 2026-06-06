Мирра Андреева одолела Майю Хвалиньску в финале женского одиночного разряда "Ролан Гаррос"

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу в финале женского одиночного разряда "Ролан Гаррос" – 2026 над полькой Майей Хвалиньской (114-й номер рейтинга) со счетом 6:3, 6:2.

Как сообщает İdman.Biz, теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Мирра Андреева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Майя Хвалиньска не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах "Большого шлема".