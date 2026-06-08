В Баку определились победители международного теннисного турнира ITF Juniors - ФОТО

В Баку завершился международный теннисный турнир ITF Juniors J60 Baku, организованный Федерацией тенниса Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта, соревнования прошли в Теннисной академии Баку.

В турнире приняли участие теннисисты из Азербайджана, Турции, Казахстана, Грузии, Израиля, Словакии, Франции, Австралии, Узбекистана, Индии, Украины, Туркменистана, Венгрии, а также спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом.

В одиночном разряде среди юношей победителем стал Кузей Керем Байрак, а второе место занял Самуэль Шифано. У девушек чемпионкой стала Полина Кашицына, серебряную медаль завоевала Лейла Шахмурадова.

В парном разряде среди юношей победу одержал дуэт Лука Илеску / Самуэль Шифано. Второе место заняли Александр Бурмакин и Мерт Эфе Заим.

У девушек в парном турнире первенствовали Лилиен Кубалова и Александра Талина. Полина Кашицына и Владислава Слелина завершили соревнования на втором месте.

Награды победителям и призерам вручили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и президент Федерации тенниса Азербайджана Анвар Анварли.