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В Баку определились победители международного теннисного турнира ITF Juniors - ФОТО

Теннис
Новости
8 Июня 2026 10:28
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В Баку определились победители международного теннисного турнира ITF Juniors

В Баку завершился международный теннисный турнир ITF Juniors J60 Baku, организованный Федерацией тенниса Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта, соревнования прошли в Теннисной академии Баку.

В турнире приняли участие теннисисты из Азербайджана, Турции, Казахстана, Грузии, Израиля, Словакии, Франции, Австралии, Узбекистана, Индии, Украины, Туркменистана, Венгрии, а также спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом.

В одиночном разряде среди юношей победителем стал Кузей Керем Байрак, а второе место занял Самуэль Шифано. У девушек чемпионкой стала Полина Кашицына, серебряную медаль завоевала Лейла Шахмурадова.

В парном разряде среди юношей победу одержал дуэт Лука Илеску / Самуэль Шифано. Второе место заняли Александр Бурмакин и Мерт Эфе Заим.

У девушек в парном турнире первенствовали Лилиен Кубалова и Александра Талина. Полина Кашицына и Владислава Слелина завершили соревнования на втором месте.

Награды победителям и призерам вручили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и президент Федерации тенниса Азербайджана Анвар Анварли.

İdman.Biz
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