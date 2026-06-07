Александр Зверев одолел Флавио Коболли в финале Открытого чемпионата Франции

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Открытого чемпионата Франции — 2026. В финале он обыграл итальянца Флавио Коболли (14-й в рейтинге) со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Как сообщает İdman.Biz, встреча продолжалась 4 часа 16 минут. В ее рамках Зверев шесть раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Коболли шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Для Зверева титул "Ролан Гаррос" — 2026 стал первым на турнирах "Большого шлема". Ранее он проиграл в трех финалах. Также он стал первым немцем за 30 лет, выигравшим ТБШ в мужском одиночном разряде.