Алькарас отказался от участия в "Ролан Гаррос"

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас не примет участия в "Ролан Гаррос" и ближайшем "Мастерсе" в Риме.

Как сообщает İdman.Biz, сам спортсмен объявил об этом на своей странице в социальной сети, отметив, что решение принято после медицинских обследований.

"После сегодняшних результатов анализов мы решили, что наиболее разумно будет проявить осторожность и не участвовать в турнирах в Риме и "Ролан Гаррос", пока мы оцениваем ситуацию, чтобы понять, когда сможем вернуться на корт. Это сложный для меня момент, но я уверен, что мы выйдем из этого более сильными", - заявил Алькарас.

Отметим, что испанец является действующим победителем обоих турниров. "Ролан Гаррос" пройдет во Франции с 24 мая по 7 июня.

Ранее Алькарас снялся с турнира в Барселоне и "Мастерса" в Мадриде из-за травмы запястья.