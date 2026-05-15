Большой теннис с нуля: когда начинать и как попасть в элиту? – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Большой теннис считается одним из самых престижных и элитных видов спорта. Однако в Азербайджане многие родители недостаточно хорошо знакомы с ним, а тех, кто проявляет интерес, нередко останавливают вопросы доступности и перспектив развития на мировой арене.

Узнать о нем больше особенно актуально на фоне недавних изменений в руководстве Федерации тенниса Азербайджана, которые могут стать дополнительным импульсом для развития этого спорта стране.

О том, как выстроить путь юного атлета к успешной карьере и каких ошибок следует избегать, в интервью İdman.Biz рассказал азербайджанский тренер по большому теннису, кандидат в мастера спорта и судья первой категории Антон Сашников.

– В каком возрасте стоит отдавать детей на большой теннис?

– В идеале начинать с 3-4 лет. Если родители нацелены на профессиональный спорт, желательно приводить детей в возрасте до 7 лет. После этого догонять сверстников, которые тренируются с более раннего возраста, значительно сложнее, нужно трудиться намного больше. Конечно, в 3-4 года говорить о профессионализме рано. Главная задача – привить ребенку любовь к тренировкам.

Теннис – это долгий процесс становления. Профессионалами становятся примерно к 18 годам. Если ребенок начал в 3 года, получается, впереди 15 лет работы. На этом пути есть “контрольные точки”, когда можно понять, способен и хочет ли атлет двигаться дальше. Первый важный этап – в 7 лет, затем в 12, 14, 16 и 18. С возрастом такие оценки проводятся все чаще, потому что приоритеты подростка могут меняться.

– Как понять, что у ребенка есть потенциал?

– Если ребенок активный, подвижный, а также хорошо ловит и бросает мяч – это прекрасно для тенниса. Важны зрительно-моторная координация, чувство равновесия, реакция, ловкость и скорость бега. По этим качествам уже можно понять, насколько ребенок готов и есть ли у него потенциал.

– В чем плюсы тенниса для детей?

– Во время игры в теннис активно работает мозг. Человек постоянно следит за мячом, задействуются зрение, слух, реакция и внимание. Научно доказано, что регулярные занятия – примерно три раза в неделю – могут продлевать активную жизнь.

Как и любой спорт, теннис развивает дисциплину и ответственность. Ребенок стремится к результату и работает над собой. Особенно полезны групповые тренировки, где дети общаются со сверстниками, объединенными одной целью. Это помогает формировать хороший круг общения.

Минусы тоже встречаются, но только если неправильно выстроить тренировочный процесс. Например, травмы, нехватка свободного времени. Все, как и в любом другом виде спорта.

– Какие ошибки родители обычно совершают, отдавая детей на большой теннис?

– Слишком строго оценивают детей и смотрят на их результаты с позиции собственного взрослого опыта. Если у ребенка не получается попасть по мячу, воспринимают это как проблему. Но в этом нет ничего страшного. Обучение всегда идет от простого к сложному. Чтобы написать сочинение, человек сначала учит буквы, потом слоги, затем слова и предложения. А родители порой хотят, чтобы их дети написали сочинение, не выучив буквы.

Еще одна проблема – чрезмерное участие взрослых в тренировочном процессе. Лучший вариант – либо вообще не вмешиваться, либо просто наблюдать со стороны, не поправляя ребенка во время занятий. Иногда родители пытаются взять на себя роль тренера. Хотя их функция – всегда поддерживать и мотивировать. Отвечать за дисциплину и предъявлять требования должен тренер. Специалист знает, как делать это правильно, чтобы не оказывать чрезмерного давления и не нанести психологическую травму. Идеальная модель – это треугольник: заинтересованные ребенок, родитель и тренер.

– Большой теннис считается одним из самых затратных видов спорта…

– Профессиональный спорт в целом требует серьезных вложений. Если говорить о теннисе, то нужно оплачивать тренера, аренду кортов и инвентарь. Самые большие расходы начинаются, когда ребенок выходит на хороший уровень и участвует в турнирах. Тогда добавляются поездки за границу. Для прогресса важно регулярно играть на соревнованиях – примерно раз в два месяца, а иногда и чаще. Все зависит от возраста, уровня подготовки и плана развития.

– Как вырастить звезду большого тенниса?

– Попасть в элиту мирового тенниса очень сложно. Важно правильно формировать физическую подготовку. Для этого нужно учитывать возрастные особенности развития детей. В разные периоды лучше прорабатывать отдельные навыки. Например, гибкость эффективнее всего развивать до 7 лет, а скорость – до 13.

Если качественно поставить технику и физически подготовить спортсмена, то он сможет войти в число 300 лучших теннисистов мира. Дальше огромную роль играет психология. На высоком уровне разница в технике между профессионалами небольшая. Гораздо важнее психологическая устойчивость. Иногда игрок из топ-50 может обыграть первую ракетку мира, если окажется лучше готов ментально.

Чтобы попасть в мировую элиту, нужно многим жертвовать, трудиться, преодолевать давление, нагрузки и неудачи. Важно верить в себя и мыслить позитивно. Порой таланты не доходят до вершины потому что не могут поверить в то, что способны стать лучшими.

– Кто в Азербайджане чаще всего интересуется тренировками по большому теннису?

– Приходят самые разные люди. Часто это предприниматели и родители, которые имеют возможность вкладываться в развитие ребенка в теннисе. На данный момент около 30% моих учеников – дети младше 5 лет, то есть именно того возраста, в котором лучше всего начинать путь в профессиональный спорт. Остальные же занимаются для общего физического развития.