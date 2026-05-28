Синнер сенсационно проиграл 56-й ракетке во втором круге "Ролан Гаррос"

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер проиграл аргентинцу Хуану Мануэлю Черундоло в матче второго круга "Ролан Гаррос". Турнир проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1 в пользу Черундоло. Синнер доигрывал матч с плохим самочувствием из-за жары. Итальянский теннисист прервал серию из 30 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Синнеру 24 года, он является первой ракеткой мира. На его счету 29 титулов ATP в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема - дважды выиграл Australian Open (2024, 2025), по разу - US Open (2024) и Уимблдон (2025). В 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии теннисист завоевал Кубок Дэвиса.

Черундоло занимает 56-е место в мировом рейтинге. Аргентинец выиграл один турнир ATP. Он впервые вышел в третий круг турнира Большого шлема.