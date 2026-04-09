9 Апреля 2026
RU

Первая ракетка мира пропустит Porsche Tennis Grand Prix

Теннис
Новости
9 Апреля 2026 18:20
15
Белорусская теннисистка Арина Соболенко не примет участие в розыгрыше турнира WTA-500 в Штутгарте. Первая ракетка мира была вынуждена отказаться от выступления на Porsche Tennis Grand Prix из-за повреждения, полученного после завершения соревнований в Майами.

Как сообщает İdman.Biz, Соболенко не успела восстановиться к началу турнира, который пройдет с 13 по 19 апреля. Белоруска была заявлена под первым номером посева и планировала побороться за главный приз — автомобиль Porsche 911 Carrera S и часть призового фонда в размере 1 064 510 долларов (1 809 667 манатов).

Действующей чемпионкой соревнований в Штутгарте является Елена Остапенко. Также в 2024 году победительницей этого турнира становилась представительница Казахстана Елена Рыбакина.

İdman.Biz
Тэги:

