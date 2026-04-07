7 Апреля 2026
В Баку пройдет международный турнир по падел-теннису - ФОТО

7 Апреля 2026 16:20
В Баку пройдет международный турнир по падел-теннису

В Баку состоится международный турнир по падел-теннису серии FIP Bronze Baku.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования пройдут с 9 по 12 апреля в Бакинской теннисной академии.

В мужской части турнира выступят 82 спортсмена, в женской — 34. Азербайджан будет представлен широкой группой игроков, среди которых Расул Годжаев, Омер Гамарли, Камран Исмайылов, Тамерлан Азизов, Юсиф Рзаев, Ильяс Гасанли, Орхан Манафлы, Арда Гасанли, Асад Асадзаде, Ариф Гулиев, Самир Гаджиев, Фарид Дадашов, Джавид Абдуллаев, Джафар Гусейнов, Амиль Велиев, Камал Гусейнов, Мурад Микаилзаде, Анвер Анверли и Джавидан Ахундов.

В женском турнире страну представят Рахиля Керимли, Инара Муталлибова и Эмилия Джамалова.

Помимо Азербайджана, в соревнованиях примут участие спортсмены из Англии, Испании, Португалии, Нидерландов, Казахстана, Аргентины, Ирана, Украины, Иордании, России, Турции, Кипра, Словакии, Грузии, Венгрии, Туниса, ОАЭ, Германии, Латвии, Италии, Молдовы и Болгарии.

