Определились победители бакинского теннисного турнира ITF Juniors J30 Baku - ВИДЕО

В Баку завершился международный теннисный турнир среди юниоров ITF Juniors J30 Baku, по итогам которого определились все победители и призеры.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики, награды были разыграны в одиночном и парном разрядах среди юношей и девушек.
Юноши (одиночный разряд):
1-е место: Филип Смирнов
2-е место: Яков Мазин
Девушки (одиночный разряд):
1-е место: Владислава Стелина
2-е место: Евгения Скляр
Юноши (парный разряд):
1-е место: Филип Смирнов / Яков Мазин
2-е место: Рунмаан Манеш / Йонатан Шагас
Девушки (парный разряд):
1-е место: Полина Корелова / Василиса Марченко
2-е место: Ева-Влада Анисина-Цигурда / Сафия Уразалина
Отметим, что международный турнир проходил на кортах Бакинской теннисной академии.