Определились победители бакинского теннисного турнира ITF Juniors J30 Baku - ВИДЕО

2 Июня 2026 19:52
В Баку завершился международный теннисный турнир среди юниоров ITF Juniors J30 Baku, по итогам которого определились все победители и призеры.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики, награды были разыграны в одиночном и парном разрядах среди юношей и девушек.

Юноши (одиночный разряд):

1-е место: Филип Смирнов

2-е место: Яков Мазин

Девушки (одиночный разряд):

1-е место: Владислава Стелина

2-е место: Евгения Скляр

Юноши (парный разряд):

1-е место: Филип Смирнов / Яков Мазин

2-е место: Рунмаан Манеш / Йонатан Шагас

Девушки (парный разряд):

1-е место: Полина Корелова / Василиса Марченко

2-е место: Ева-Влада Анисина-Цигурда / Сафия Уразалина

Отметим, что международный турнир проходил на кортах Бакинской теннисной академии.

