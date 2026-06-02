Арина Соболенко станцевала "лунную походку" после выхода в четвертьфинал "Ролан Гаррос" - ВИДЕО

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, первая ракетка мира в двух сетах обыграла представительницу Японии Наоми Осаку.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Соболенко.

После победы белорусская спортсменка порадовала зрителей на корте Филиппа Шатрие, исполнив знаменитую "лунную походку" Майкла Джексона.

Благодаря этой победе Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира. Следующей соперницей первой ракетки мира станет россиянка Диана Шнайдер.