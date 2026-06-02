2 Июня 2026
RU

Арина Соболенко станцевала "лунную походку" после выхода в четвертьфинал "Ролан Гаррос" - ВИДЕО

Теннис
Новости
2 Июня 2026 14:33
17
Арина Соболенко станцевала "лунную походку" после выхода в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, первая ракетка мира в двух сетах обыграла представительницу Японии Наоми Осаку.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Соболенко.

После победы белорусская спортсменка порадовала зрителей на корте Филиппа Шатрие, исполнив знаменитую "лунную походку" Майкла Джексона.

Благодаря этой победе Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира. Следующей соперницей первой ракетки мира станет россиянка Диана Шнайдер.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Впервые с 2023 года турнир "Большого шлема" выиграет не Алькарас или Синнер
28 Мая 21:30
Теннис

Впервые с 2023 года турнир "Большого шлема" выиграет не Алькарас или Синнер

Призовой фонд текущего "Ролан Гаррос" составляет почти €62 млн
Синнер сенсационно проиграл 56-й ракетке во втором круге "Ролан Гаррос"
28 Мая 19:30
Теннис

Синнер сенсационно проиграл 56-й ракетке во втором круге "Ролан Гаррос"

Итальянский теннисист прервал серию из 30 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов
Джокович побил рекорд Федерера на турнирах "Большого шлема"
27 Мая 19:26
Теннис

Джокович побил рекорд Федерера на турнирах "Большого шлема"

Федерер завершил карьеру в 2022 году
Джокович установил очередной рекорд
25 Мая 05:45
Теннис

Джокович установил очередной рекорд

Также сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель в качестве первой ракетки мира
Фис снялся с "Ролан Гаррос" из-за травмы
23 Мая 23:40
Теннис

Фис снялся с "Ролан Гаррос" из-за травмы

Открытый чемпионат Франции пройдет с 24 мая по 7 июня
Алькарас пропустит Уимблдон из-за травмы
19 Мая 21:16
Теннис

Алькарас пропустит Уимблдон из-за травмы

Испанец не играет с 15 апреля

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места
30 Мая 16:51
Мировой футбол

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда Эльшада Гулиева обыграла Францию и выиграла группу на Евро

Евро по мини-футболу: сборная Азербайджана сыграет с Казахстаном
31 Мая 12:27
Национальная сборная

Евро по мини-футболу: сборная Азербайджана сыграет с Казахстаном

Команда Эльшада Гулиева завершила групповой этап со стопроцентным результатом