Карлос Алькарас повторил рекордную серию на грунте

7 Апреля 2026 19:00
Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 14‑ю победу подряд на грунтовом покрытии, повторив собственную самую длинную серию побед на этом типе корта на уровне ATP.

Предыдущая рекордная серия испанца состоялась в 2022 году, где тот выиграл турниры в Барселоне и Мадриде, а затем остановился на 1/4 финала "Ролан Гаррос", проиграв Александру Звереву.

Сегодня, 7 апреля, Алькарас во втором круге турнира в Монте-Карло обыграл аргентинца Себастьяна Баэса со счетом 6:1, 6:3. Испанец является действующим победителем соревнования: в 2025 году Алькарас в финале переиграл Лоренцо Музетти со счетом 3:6, 6:1, 6:0.

