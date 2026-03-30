Роналдо посетил финал "Мастерса" в Майами с участием Янника Синнера - ВИДЕО

Экс-нападающий мадридского "Реала", миланского "Интера" и сборной Бразилии, чемпион мира по футболу Роналдо пришел на решающий матч турнира серии "Мастерс" в Майами (США). В эти минуты за титул играют Янник Синнер (Италия) и Иржи Легечка (Чехия), сообщает İdman.Biz.

Также Роналдо стал гостем полуфинала турнира категории WTA-1000 между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Ранее экс-футболист провел тренировку с первой ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Роналдо поделился, что после игры с лидером рейтинга АТР ему понадобилась медицинская помощь.